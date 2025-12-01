今シーズン限りで現役を引退した、あのドラ戦士が「白バイ大使」に就任です。 【写真を見る】元ドラゴンズ 祖父江大輔さん（38）“鋭い眼光”で｢一日交通安全 白バイ大使｣に 就任 母校の中学校で自転車の交通ルールを生徒たちと確認 名古屋・中川区 白バイにまたがる“鋭い眼光”の男性。中日ドラゴンズの元投手･祖父江大輔さんです。12年間にわたりチームのブルペンを支え、通算500試合登板を達成。今シ}