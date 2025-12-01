ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬1Æü¡¢Âçºå¤Î´ØÀ¾Âç³ØÀéÎ¤»³¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡Ù(12·î5Æü¸ø³«)¤Î¥Æ¥£¡¼¥Á¥¤¥ó»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£Âçºå¡¦¿·À¤³¦¤Ç¤Î¥í¥±¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡ß¥á¥¬¥Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡Ù¤«¤é¹Í¤¨¤ëÀï¸å80Ç¯¡ÁÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡ß´ØÂçÀ¸¥Æ¥£¡¼¥Á¥¤¥ó¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Æ±Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô