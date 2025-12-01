お笑いコンビ・スナフキンズの松永ボディが1日、自身のSNSを更新し、第1子誕生を報告した。【写真あり】かわいすぎる！ミルクを飲むスナフキンズ・松永ボディの第1子誕生松永はミルクを飲む赤ちゃんの写真を投稿し、「松永小ボディ爆誕しました！今後ともよろしくお願いします」とつづった。スナフキンズは、松永ボディ、朝地亮介により2017年に結成した2人組お笑いコンビ。同年から『M-1グランプリ』に参戦し、20年、21年、