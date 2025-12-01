Image: Amazon 見た目が同じと侮るなかれ。去年、Nothing（ナッシング）のワイヤレスイヤホン「ear」を初めて聴いたときは、その音質の違いに驚かされました。前モデルから大幅に進化してないか!?Nothingの新イヤホン聞いてみた。一聞きで進化を感じ取れます相変わらずの独特デザインゆえ、「見た目で楽しむヤツでしょ？」と思われがちですが、決してそんなことはなく。今でもカナル型を聴