Image: Amazon エモい写真が撮れるってことで、数年前から2000年代のレトロコンデジが流行っていて、オークションサイトを見ていても、かなり中古価格が上がっています。にじんだような色味、暗所のノイズ感、低解像度ゆえのジャギー…って、それダメカメラじゃんと思いきや、このあえての質感がたまらないってことです。まぁなんでもきれいに撮れればいいってもんじゃないですしね。