Image: Amazon 文房具は実際に書いて選びたい派ですが、すでにクオリティの高さを知っていて、全幅の信頼を置いている文具に関しては、オンラインでブラインドポチりをしても構わないと思っています。だから、この商品を見つけたときはうれしかったですね。ぺんてるの「ぺんてる ボールペン ゲルインキ エナージェル インフリー 0.7mm」。 Image: