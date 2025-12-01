【香港＝遠藤信葉】香港北部の大埔区で起きた高層マンション火災で、香港当局によると、１日午後までに確認された死者数は１５１人となった。香港当局は１日、火災のあったマンションの修繕工事で使われていた保護ネットの一部は難燃性基準を満たしていなかったと発表した。これまでに１３人を過失致死容疑で拘束したことも明らかにした。火災は１１月２６日に発生し、３２階建ての高層マンション７棟が焼けた。香港当局による