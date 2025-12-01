雨の日を少しだけ特別にしてくれる「ディズニーステンドグラスアンブレラ」シリーズに、待望の『アナと雪の女王』が再販されました。透明感のあるステンドグラス風アートが光を透かすたびに、アナとエルサの世界がきらめくデザイン。さらに『アリエル』『アリス』『ラプンツェル』『ベル』『ジャスミン』『ティンカー・ベル』など人気キャラクターも揃い、ファッションの一部として楽しめる上品な仕