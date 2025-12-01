元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜さんが手がけるランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」（ロジア バイ ハーリップトゥ）から、星空をテーマにした新作「Stella Lace Bra Set」が発表されました。有楽町マルイ店とHouse of Hermeにて先行発売。12月5日19:00から公式オンラインストアにて一般発売が始まります。。【写真】圧巻ボディを披露した小嶋陽菜さん今回登場する新作は、同ブランドの人気ラインであ