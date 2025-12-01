制コレ24のメンバーとして知られ、KrushGIRLSや東京オートサロン2026イメージガールA-classなど多方面で活動する百田汐里さんの最新デジタル写真集『無垢な彼女』（撮影：カノウリョウマ税込み2200円、ワニブックス）がリリースされました。【写真】つるん陶器肌の百田汐里さん 今作は、グラビアテーマの“無垢”に沿って衣装はすべてホワイトで統一。透き通った色白美肌と美しいボディラインが際立った1冊に仕上がりました