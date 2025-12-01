香港特別行政区政府は11月30日午後、大埔区内にある高層マンション群の宏福苑で発生した火災に関する記者会見を開き、警察の死傷者照会チームが調べを進めた結果、行方不明リストにあった159人と連絡が取れ、安全を確認したと説明しました。 このほか、特区政府住宅署は29日以降、100人を超える専門家を派遣し、6棟の建物・1500戸超の初期段階での調査を完了しました。（提供/CRI）