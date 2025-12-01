年末にかけて交通事故による死者数が増える傾向にあることから、交通安全を呼びかける運動の開始式が行われました。 県庁で行われた「県民総ぐるみ運動」の開始式には県交通対策協議会から県警や団体など約５０人が参加しました。 １０日まで行われるこの運動では、年末にかけて酒を飲む機会が増えるため飲酒運転に気を付けることなど注意を呼びかけています。 県警 交通企画課 宮庄律和管理官「車やバイクを運転される方はもち