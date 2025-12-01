ハナレグミが12月10日にリリースする配信EP『THE MOMENT』の収録楽曲とジャケット写真、そして最新のアーティスト写真が公開された。 （関連：ハナレグミ『THE MOMENT 2024』になぜ感情を揺さぶられたのかすべての必然が伝わるライブに） 収録楽曲は、チャールズ・チャップリン作曲の名曲「Smile」や、是枝裕和監督映画『海よりもまだ深く』の主題歌である楽曲「深呼吸」など、カバー＆セルフカバ