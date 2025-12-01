福山市では再来年度に特定条件下での完全自動運転＝レベル４の実用化を目指し、約３カ月間に渡る自動運転バスの実証実験が始まりました。 「じゃあ発進しまーす」 この実証実験は来年３月までエフピコアリーナふくやまとＪＲ福山駅前の約２．７ｋｍで必要に応じて手動で運転をする「レベル２」で実施します。 福山市では２０１８年から自動運転の実証実験が行われていますが、直近の２回では接触事故や機器の故障な