警察によりますと、きょう午後4時ごろ、山形県上山市高野の住宅で強盗事件がありました。 事件現場 男はこの家の女性を脅し、カネの入った財布を奪い逃走しています。 被害にあった家の女性が物音に気付いて近づくと、男と鉢合わせたということです。男は「金を出せ」などと女性を脅しました。 男は年齢不詳で紺色のジャンパーに黒色系のズボン姿だったということです。 さらに、男はサングラスとマスクをつけ、黒色系