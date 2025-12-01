野球の大学日本代表候補が集まる強化合宿が5日から3日間、松山市の松山坊っちゃんスタジアムで行われる。全国から有望選手が集まる中で九州からは九共大の松山優太捕手（2年・鵬翔）と日経大の木切倉稜真内野手（3年・延岡学園）が選出された。松山優は兄の翔太も西部ガスから社会人日本代表に選出され9月のBFAアジア選手権に出場した。兄弟での日の丸戦士を目指してアピールする。◇◇◇今春のリーグ戦から正捕