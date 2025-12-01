北海道・釧路湿原国立公園周辺で問題となっているメガソーラー建設を受け、鈴木知事は１２月１日、環境相に規制の強化について、早急な検討を求めました。釧路市北斗地区で問題となっているメガソーラー建設を受け、鈴木知事は１日、石原環境相を訪問し、太陽光発電の規制強化について早急な検討を求めました。（石原環境相）「スピード感を持って取り組んでいきたい」（鈴木知事）「悪質性がある、