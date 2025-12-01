来年1月プロバスケットボールりそなグループBリーグオールスターゲームが長崎で開催されます。 機運を醸成しようと駅前や市役所にはPRするフラッグが設置されました。 （梅田記者） 「ご覧ください。Bリーグオールスターゲームのフラッグ（幟）が設置され、まちは少しずつ盛りあがりの色を見せています」 JR長崎駅前など長崎市内の各所にお目見えした