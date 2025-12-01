木庭行人記者「合格祈願のカードに入れられているヤマコウバシの葉なんですが、１２月に入った今でもびっしりと葉がついたままです」 枯れ葉になっても春に花が咲き新芽が出るまで落ちないというヤマコウバシの葉。 「葉が落ちない」ことが合格に通ずるとして、広島市植物公園では１７年前から合格祈願のカードを売店で販売していて、受験生の家族や学校関係者に人気だということです。 広島市植物公園 久保晴盛技