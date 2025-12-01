熊本県天草市で、熊本県特産の高級果実、デコポンの選果が始まっています。 【写真を見る】“年末年始の贈答品” 柑橘類の高級果実「デコポン」の選果熊本県天草市 JA本渡五和管内では、14戸の農家が柑橘類の「ポンカン」と「清見」を交配させた品種、「不知火」をハウスで栽培しています。 いまの時期、選果場には、直径9cm前後に育った不知火が次々と持ち込まれ選別されています。 不知火は糖度や形、傷がないかなどを調べ