女性の裸を盗撮した疑いで逮捕された徳島県議の男が、議員辞職の意向です。徳島県議会議員で、公明党徳島県本部代表の古川広志容疑者（６４）は、１１月２８日夜に東京都内のホテルで、派遣型風俗店の女性（２０代）の裸をスマートフォンで盗撮したとして、１１月２９日に警視庁が逮捕しました。警視庁によると、スマホからは盗撮したとみられる動画が見つかっていて、取り調べに対し古川広志容疑者は容疑を認めているという