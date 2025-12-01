今週水曜日の３日は、西日本の平地でも雪が降る可能性があり、気象台が注意を呼びかけています。３日（水）から４日（木）にかけて、年末年始レベルの寒さが来そうな中、『冬将軍』がシーズン早々その力をふるいそう。中国地方では今季初の『まとまった雪』になるおそれがあります。近畿地方では、３日から４日頃にかけて、冬型の気圧配置が強まり、近畿地方の上空約１５００ｍには、氷点下６度以下のこの時期としては強い寒