今夜（1日夜）、千葉県成田市の京成成田駅近くの2階建てアパートで火事がありました。火は消し止められましたが、焼け跡から1人が遺体で見つかったということです。きょう午後6時半ごろ、成田市花崎町の2階建てアパートで「建物の2階部分から火が吹き出している」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、京成成田駅近くの2階建てのアパートから火事があり、火は消し止められましたが、焼け跡から1人が遺体で見つかった