TBS本社＝3月、東京都港区TBSテレビは1日、情報番組「THETIME，」の収録中に、リポーターの原千晶さん（36）が「左脛骨高原骨折」で全治3カ月の重傷を負ったと発表した。TBSは原さんのけがについて「大変申し訳なく思っております」と謝罪し、番組制作上の安全管理を徹底するとコメントした。TBSによると、原さんは11月30日午前11時半ごろ、番組「SASUKE」のセットを再現した千葉県内の施設を取材。板を飛び移る「クワッドス