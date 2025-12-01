今日（12月1日）で、現在の健康保険証の運用が終わります。明日（2日）以降は、「マイナ保険証」か「資格確認書」に切り替わります。 【写真を見る】登録できてる？健康保険証「明日から」マイナ保険証へ登録状況はスマホで確認 「約60％が利用」スタッフ負担軽減も期待 熊本市内の病院の受付に、マイナ保険証を読み取る機械があります。 大腸肛門病センター高野病院田上尚美さん「マイナンバーカードを