¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BREAKERZ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤¬11·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×(¸ø³«Ãæ)¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDAIGO¡¢¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Î¶âÇú¤ÈºÊ¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤Ø¢¡DAIGO¡¢¶âÇú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é±Ç²è´Õ¾Þ¤³¤ÎÆü¡¢DAIGO¤Ï¡Öº£Æü¤Ï±Ç²è¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡ªNKN ²¿ ²ó¤â µã¤¤¤¿ Á´¥­¥ã¥¹¥È¡¢´ÆÆÄ