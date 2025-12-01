【モデルプレス＝2025/12/01】「ミス東大コンテスト2025」エントリーNo.3丸山穂乃果（まるやま・ほのか）さんのインタビュー。【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人◆丸山穂乃果（まるやま・ほのか）さんプロフィール学部／学年：教育学部／4年出身地：千葉県誕生日：12月16日趣味：スポーツ観戦特技：チアダンス好きな食べ物：わらび餅好きな言葉（座右の銘）：雨垂れ石を穿つ最近ハマっている