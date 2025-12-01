日本の11人組ボーイズグループ「JO1」は1日、公式サイトで活動休止中の鶴房汐恩（24）がグループの活動を年内で終了すると発表した。鶴房は5月に、過去にオンラインカジノ利用が判明。10日間の活動自粛をへて6月に活動再開したものの、同16日に警視庁に書類送検され、活動休止を発表。8月には賭博罪で略式起訴されていた。鶴房は「JAMの皆さま、お久しぶりです。鶴房汐恩です。活動休止をしてから約5ヶ月が経ちました。この期間で