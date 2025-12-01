24年ぶりの新しいリーダーが誕生しました。任期満了に伴う大崎町長選挙は11月30日に開票が行われ、新人の元・町の企画調整課長、中野伸一さんが初当選を果たしました。新人4人が立候補し16年ぶりの選挙戦となった大崎町長選挙は、元・町企画調整課長、中野伸一さん（58）が3026票、前県議会議員、西高悟さん（65）が2355票、前町議会議員、草原正和さん（42）が780票、元朝日新聞記者、高谷秀男さん（65）が279票