日向坂４６の松田好花（２６）が１日、公式ブログを更新。来年２月をもってグループを卒業することを発表した。松田は「この場所が好きだから」と題し「昨日日向坂に行きました。デビューシングル『キュン』のヒット祈願の駅伝のことを昨日のことのように思い出しました。けやき坂４６、日向坂４６、活動を始めて合わせて８年半が経ちました。私は日向坂４６を卒業します」と報告。続けて「おそらくですが、皆さんそんな驚いて