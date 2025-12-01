お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）12月1日の放送では大竹と経済アナリストの森永康平氏が物価上昇率に関する朝日新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「ペットボトルのコーラが140円から200円……どうなんだ？給料が上がればよその国と比べても安いから良いんだろうけど、給料が上がらないと税収だ