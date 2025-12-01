韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」のＭＩＮＡが１日、東京・表参道で２８日まで行われる「フェンディイルミネーション２０２５」の点灯式に出席した。黒のシックなショート丈のビスチェドレスの他、総額１６７万９００円の全身フェンディコーデで登場。今年は１月にアンバサダーに就任。「ミラノのショーに行かせてもらったことが印象に残っている」と思い出を語った。表参道でイルミネーションを見るのは初