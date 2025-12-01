オリックス・佐野皓大外野手が１日、今季限りでの現役引退を正式に表明した。この日、兵庫県内で行われた選手会納会に参加し、チームメートらにも報告。「クビって言われてからなかなか野球をやりたい気持ちにはなれなくて…。中途半端でやってもいい結果も出ないと思うし、区切りをつけよう」と、直近１週間で決断したことを明かした。大分高から投手として１４年ドラフト３位で入団し、１７年オフに野手転向。１軍未出場に終