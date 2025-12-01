「ＴＲＦ」のＤＪＫＯＯが１日、大阪市内で「年末の交通事故防止運動」啓発キャンペーンに出席した。交通事故が多発傾向にある年末に差し掛かり、交通ルールの徹底を呼び掛けるイベント。ＫＯＯは千日前商店街を歩きながら啓発グッズを配布し、街行く人に交通事故防止を訴えた。以前から飲酒運転撲滅運動にも励んでおり「毎年、大阪城ホールで、音楽の力で飲酒運転を０にしようと『ＬＩＶＥＳＤＤ』というプロジェクトを