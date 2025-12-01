12月3日から始まる「障害者週間」に合わせ、福岡県議会棟で1日、障害のある人が作ったお菓子や雑貨などの販売会が開かれました。 福岡県議会棟1階のホールで開かれたのは「まごころ製品」販売会です。障害のある人たちが働く県内19の事業所で作られたお菓子や雑貨のほか、クリスマスや正月用の飾りなども販売されました。この販売会は、製作した障害者と来場者が交流し障害への理解を深めてもらおうと、14年前から開催さ