J3・鹿児島ユナイテッドFCです。J2昇格がかかるプレーオフに向け、今シーズン最終戦で金沢と対戦しました。 プレーオフに向けて、1つでも高い順位でシーズンを終えたい5位ユナイテッド。開始早々、金沢に先制を許します。意地を見せたいユナイテッドは、その直後。ゴール前のこぼれ球に、山口。すぐに追いつきます。 しかし、この試合で勝てばプレーオフ進出の可能性が残る6位金沢は猛攻を