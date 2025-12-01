秋田朝日放送 市町村が発信する情報をテレビで見ることができる「テレビ回覧板」がきょう１２月１日から秋田県羽後町でも始まりました。 テレビ回覧板は、秋田朝日放送と契約した自治体が発信するイベントや防災などの様々な情報をテレビのデータ放送を通じて簡単に確認できます。自治体の職員が入力した情報をすぐに発信できるのが特徴です。羽後町は秋田県内４例目のサービス開始です。 秋田県内で多発する