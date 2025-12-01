霧島市では今、鮮やかな紅葉が広がっています。境内へ続く参道では、色づいた木々を見上げながら、スマートフォンを手に、思い思いに写真を撮る人の姿がありました。紅葉に包まれた霧島神宮。参拝客の列がゆっくりと本殿へと伸びています。社務所の奥では、1か月後の正月に向け、絵馬や破魔矢、そしてお守りが並べられていました。(巫女さん）「正月に来られる皆様の健康やご多幸をお祈りしながら、検品作業を行っていま