秋田地裁で開かれた初公判 １日 自宅で姉を殺害した罪に問われている由利本荘市の男（３３）の初公判が１日開かれ、男は起訴内容について「記憶にありません」と筆談で伝えました。弁護側は起訴内容は認め量刑について争う考えです。 起訴状などによりますと、由利本荘市の齋藤紘一被告（３３）は去年＝２０２４年３月、自宅で同居する姉の胸や背中などを包丁で複数回突き刺して殺害した罪に問われています。 秋田地裁で開