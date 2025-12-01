MINA(TWICE/MISAMO) MINA(TWICE/MISAMO)が１日、都内で開催された「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」点灯式に登壇し、ホリデーシーズンの予定や来年の抱負を語った。【写真】TWICE・MINA「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」点灯式フェンディ ジャパン合同会社は、12月1日から28日まで、表参道エリアで「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」を開催。この日の点灯式に、MINAはブランドアン