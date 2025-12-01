霧島市でタクシーの運転手の男性に暴行を加えた上、料金を支払わなかったとして自称・電気工事業の男(66)が逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、霧島市隼人町嘉例川の自称・電気工事業、前田広幸容疑者(66)です。警察によりますと前田容疑者は30日午前2時45分ごろ、霧島市内でタクシーを利用し運転手の60代の男性の顔を拳で数回殴った上、料金約2000円を支払わなかった疑いが持たれています。運転