松本市で30 日、中学生を対象にした野球教室が開かれました。講師として招かれたのはプロ野球横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手など4人です。中学生に伝えたこととは…。中学生を前に豪快なスイングを披露する中野市出身で横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手。牧秀悟選手「真ん中を打ったらちょうどいいところでいい角度で打てるようになるから。相手の投げてくる動作に自分の感覚で足を上げて、ここに来た球を打つ」身