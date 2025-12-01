欧州株軟調、航空・宇宙・軍需などが下げ主導 東京時間19:09現在 英ＦＴＳＥ100 9704.38（-16.13-0.17%） 独ＤＡＸ23614.70（-222.09-0.93%） 仏ＣＡＣ40 8079.47（-43.24-0.53%） スイスＳＭＩ 12832.94（-1.02-0.01%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:09現在 ダウ平均先物DEC 25月限47512.00（-231.00-0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6817.25