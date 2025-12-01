ドル円一時１５５．２３レベル、本日安値を更新ドル売り圧力加わる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時155.23レベルと本日の安値を更新。１１月１９日以来のドル安・円高水準となった。植田日銀総裁が１２月会合での利上げ検討を明言したことが円買い圧力となった。 加えて、足元ではユーロドルが高値を伸ばすなどドル売りの面も加わっている。ドル指数は１１月１７日以来のドル安水準となっている。