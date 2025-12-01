秋田朝日放送 市街地でのクマの目撃が続く中、秋田市の小学校では１日、クマによる被害を防止するための教室が開かれました。 秋田市の上北手小学校で児童およそ２５０人と教職員が参加し、クイズ形式でクマの特徴・生態を学びました。児童は１）バッタリ会わない、２）会ったらゆっくり後ずさり、３）助けを呼ぶ・頭を守るなど―もしもクマに遭遇した時のための３つのステップを教わりました。 頭と首を守る防御姿勢