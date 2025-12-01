別府市役所 次の世代を担うクリエイターを育成するプログラムが大分県別府市で始まりました。 参加するのは東京の専門学校「東京モード学園」でファッションを学ぶ11人の学生たちで、初日の1日は別府市役所を訪問しました。 12月5日までの間、学生たちは市内で活動するアーティストや工芸家などの講義を受けるということです。 別府市役所 ◆学生「別府にある特長や魅力をたくさん聞い