全日本柔道連盟は1日、男子100キロ超級の斉藤立（23＝JESエレベーター）がグランドスラム（GS）東京大会（12月6日開幕、東京体育館）を欠場すると発表した。欠場理由は「ケガのため」とされており、代わりに佐藤和哉（30＝日本製鉄）が日本代表として出場する。斉藤は昨夏のパリ五輪後に頸椎（けいつい）ヘルニアのため首を手術。長いリハビリ期間を経て今年8月の全日本実業個人選手権で復帰して準優勝。そして11月2日の講道館