大分県日田市の商業施設で2024年、高齢の女性を刃物で刺して殺害した罪に問われた男の裁判員裁判で検察は1日、被告に対し懲役22年を求刑しました。 殺人などの罪に問われているのは日田市の無職・白土正博被告57歳です。起訴状などによりますと白土被告は2024年6月、日田市の商業施設で日野初美さん当時84歳の首を果物ナイフで刺し殺害した罪などに問われています。 1日の裁判で白土被告は「私はやっていません」と改めて起訴内