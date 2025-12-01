政府・与党は、「ビットコイン」などの暗号資産の売却益にかかる税率を２０％程度とする方向で調整に入った。現行では最大５５％の税率が課せられているが、株式など他の金融商品と同様の扱いに見直し、取引の活性化を図る。与党が年末にまとめる税制改正大綱に盛り込むことを目指す。株や債券などの取引で得る所得は、給与所得などとは別に税額を計算する「分離課税」の対象として一律２０％程度の税率が課されている。一方、