まさか自分の夫が離婚するなんて、想像すらしたことがない人がほとんどだと思います。しかし夫に裏切られてサレ妻になってしまうと、どん底に落ちてなにも考えられなくなるでしょう。そんなときに救世主が現れることがあるようで……？今回は、サレ妻が同じ境遇の男性に出会い2人で支え合って離婚できた話をご紹介いたします。不倫された者同士の出会い「夫が不倫していることがわかり、家にいるのもつらくて深夜に近くのファミ